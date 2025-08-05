Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Колесников заявил, что рад серебру Самусенко на ЧМ больше, чем собственному золоту

Пловец Колесников заявил, что рад серебру Самусенко на ЧМ больше, чем собственному золоту
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников, ставший победителем чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 50 м на спине, признался, что был рад серебру соотечественника Павла Самусенко на этой дистанции больше, чем своей золотой медали.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49

«Я доволен. Чемпионат был тяжёлым для нас, для меня в том числе. Я изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень, больше обрадовался не за себя, а за Пашу.

Настроен был побеждать. Я выходил как рекордсмен мира, поэтому была высокая ответственность. Можно сказать, защитил своё звание», — приводит ТАСС слова Колесникова.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился 3 августа.

Материалы по теме
Фото
«Шрек is love». Колесников появился в необычных очках после золота ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android