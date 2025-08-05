Пловец Колесников заявил, что рад серебру Самусенко на ЧМ больше, чем собственному золоту
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Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников, ставший победителем чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 50 м на спине, признался, что был рад серебру соотечественника Павла Самусенко на этой дистанции больше, чем своей золотой медали.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м на спине
03 августа 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Климент Колесников
Россия
23.68
2
Павел Самусенко
Россия
+0.49
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.49
«Я доволен. Чемпионат был тяжёлым для нас, для меня в том числе. Я изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень, больше обрадовался не за себя, а за Пашу.
Настроен был побеждать. Я выходил как рекордсмен мира, поэтому была высокая ответственность. Можно сказать, защитил своё звание», — приводит ТАСС слова Колесникова.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился 3 августа.
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