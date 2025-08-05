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Отец чемпиона ОИ Ингебригтсена не хочет инициировать общение с Якобом после суда

Отец чемпиона ОИ Ингебригтсена не хочет инициировать общение с Якобом после суда
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Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен заявил, что первым не пойдёт на контакт со своими детьми-спортсменами, которые обвинили его в насильственных действиях в тренировочном процессе.

Ранее Ингебригтсен был оправдан по всем пунктам обвинений в деле по нападению на своего сына двукратного олимпийского чемпиона по бегу Якоба Ингебригтсена. 24-летний Якоб подавал в суд на своего отца за насилие над ним и его братом в течение 10 лет. Ингебригтсену-старшему грозило до шести лет заключения.

«Мы многое потеряли в нашей семье — друг друга и всё хорошее, что у нас было. Мы потеряли семью как оплот в повседневной жизни и в спорте. Я просто хочу двигаться вперёд. Если они хотят моего уважения, они тоже должны уважать меня.

Я живу рядом с домами своих детей, мы все находимся в радиусе 300 метров. Я постоянно встречаю их в ближайшем продуктовом магазине.

Я всё ещё не буду с ними связываться. Жду, когда они сами свяжутся со мной, если захотят поговорить. Всё очень напряжённо. Всё ещё так свежо в памяти. Я не буду пытаться что-либо нормализовать. Это займёт время», — приводит слова Ингебригтсена-старшего New York Times.

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