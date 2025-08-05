Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Отец Ингебригтсенов заявил, что чувствует себя виноватым после инцидента с дочерью

Отец Ингебригтсенов заявил, что чувствует себя виноватым после инцидента с дочерью
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен высказался, что сожалеет об инциденте со своей дочерью Ингрид, которую ударил мокрым полотенцем.

Гьерт Ингебригтсен получил условный срок за ситуацию с дочерью. Он также должен выплатить ей 10 тысяч норвежских крон в качестве компенсации ущерба. Инцидент произошёл в январе 2022 года, когда он предположительно ударил её мокрым полотенцем. Сам Ингебригтсен-старший признался в суде, что ударил дочь полотенцем.

«Это был досадный инцидент. У нас состоялся тяжёлый разговор на бытовые темы. Иногда совершаешь поступки, которые нехарактерны для тебя. Это очень досадно, и мне очень жаль, что так произошло.

Отчасти я несу ответственность. Я никогда не буду говорить об этом с победоносным видом: «Я победил тебя и выиграл дело». Для меня всё кончено. Мне очень жаль, что мне пришлось участвовать в этом судебном процессе.

Этот инцидент беспокоит меня, но не настолько, чтобы снова подавать апелляцию. Я могу с этим жить, я много раз извинялся и перед дочерью, и перед судом. Что сделано, то сделано. По большому счёту это мелочь по сравнению с предъявленными обвинениями.

Возможно, у меня не было времени или я не уделял детям достаточно времени, чтобы быть более внимательным, особенно к Ингрид, её потребностям и чувствам. Возможно, это лишь мои размышления после того, как я прошёл через это.

Я был для своей единственной дочери «недостаточным отцом» в правильном смысле, потому что взял на себя ответственность как тренер. Я извинился перед ней за то, что был слишком сосредоточен на других вещах, особенно на Якобе и сыновьях», — приводит слова Ингебригтсена-старшего New York Times.

Материалы по теме
Отец чемпиона ОИ Ингебригтсена не хочет инициировать общение с Якобом после суда
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android