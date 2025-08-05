Отец Ингебригтсенов заявил, что чувствует себя виноватым после инцидента с дочерью

Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен высказался, что сожалеет об инциденте со своей дочерью Ингрид, которую ударил мокрым полотенцем.

Гьерт Ингебригтсен получил условный срок за ситуацию с дочерью. Он также должен выплатить ей 10 тысяч норвежских крон в качестве компенсации ущерба. Инцидент произошёл в январе 2022 года, когда он предположительно ударил её мокрым полотенцем. Сам Ингебригтсен-старший признался в суде, что ударил дочь полотенцем.

«Это был досадный инцидент. У нас состоялся тяжёлый разговор на бытовые темы. Иногда совершаешь поступки, которые нехарактерны для тебя. Это очень досадно, и мне очень жаль, что так произошло.

Отчасти я несу ответственность. Я никогда не буду говорить об этом с победоносным видом: «Я победил тебя и выиграл дело». Для меня всё кончено. Мне очень жаль, что мне пришлось участвовать в этом судебном процессе.

Этот инцидент беспокоит меня, но не настолько, чтобы снова подавать апелляцию. Я могу с этим жить, я много раз извинялся и перед дочерью, и перед судом. Что сделано, то сделано. По большому счёту это мелочь по сравнению с предъявленными обвинениями.

Возможно, у меня не было времени или я не уделял детям достаточно времени, чтобы быть более внимательным, особенно к Ингрид, её потребностям и чувствам. Возможно, это лишь мои размышления после того, как я прошёл через это.

Я был для своей единственной дочери «недостаточным отцом» в правильном смысле, потому что взял на себя ответственность как тренер. Я извинился перед ней за то, что был слишком сосредоточен на других вещах, особенно на Якобе и сыновьях», — приводит слова Ингебригтсена-старшего New York Times.