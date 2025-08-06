Российские легкоатлеты завоевали пять медалей на международном турнире в Африке

В Республике Нигер состоялся международный легкоатлетический турнир «Кубок Сахеля», собравший сильнейших спортсменов из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Чада и пятерых представителей сборной России. По итогам турнира российские легкоатлеты завоевали пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Ольга Лизякина одержала победу на дистанции 200 м у женщин, пробежав за 25,54 секунды, на пять сотых опередив представительницу хозяев соревнований Самиру Авали – 25,59.

Александр Асанов победил в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,22 м. Серебряный призёр Ибрахим Алассане Амаду из Нигера завершил выступление с результатом 1,92 м.

На дистанции 5000 м Антон Чипизубов занял второе место. Россиянин уступил лишь нигерийцу Усману Сейду, финишировавшему с результатом 14.43,08. Чипизубов показал 14.46,02.

В барьерном спринте на дистанции 110 м с/б Филипп Шабанов завоевал бронзовую медаль. Победителем стал Сагиру Бадамасси из Нигера с результатом 13,43. Второй результат показал Уэдраго А.Кадера из Буркина-Фасо – 14,33, Филипп Шабанов финишировал с результатом 14,43.

Карина Кочеткова завоевала бронзу на дистанции 400 м (56,85). Победу в этом виде одержала Самира Авали Бубакар из Нигера, финишировав с результатом 53,97.