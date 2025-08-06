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«Теперь пить джусс». Пловчиха Суркова — об окончании чемпионата мира в Сингапуре

«Теперь пить джусс». Пловчиха Суркова — об окончании чемпионата мира в Сингапуре
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Российская пловчиха Арина Суркова подвела итоги чемпионата мира — 2025, который завершился на прошлой неделе в Сингапуре.

Её лучшим результатом стало пятое место в финале заплыва на 50 м баттерфляем. На дистанции 50 м вольным стилем Суркова не сумела пробиться в финал.

«Чемпионат мира завершился. Спасибо всем, кто поддерживал и верил, спасибо команде за незабываемые эмоции и вдохновение на результат. А теперь пить джусс», — написала Арина Суркова на личной странице в социальных сетях.

На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей, три из них — в плавании.

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