«Теперь пить джусс». Пловчиха Суркова — об окончании чемпионата мира в Сингапуре

Российская пловчиха Арина Суркова подвела итоги чемпионата мира — 2025, который завершился на прошлой неделе в Сингапуре.

Её лучшим результатом стало пятое место в финале заплыва на 50 м баттерфляем. На дистанции 50 м вольным стилем Суркова не сумела пробиться в финал.

«Чемпионат мира завершился. Спасибо всем, кто поддерживал и верил, спасибо команде за незабываемые эмоции и вдохновение на результат. А теперь пить джусс», — написала Арина Суркова на личной странице в социальных сетях.

На чемпионате мира — 2025 в Сингапуре российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей, три из них — в плавании.