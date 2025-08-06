Стало известно, какие пловцы были признаны лучшими на чемпионате мира в Сингапуре

World Aquatics признала многократных олимпийских чемпионов канадку Саммер Макинтош и француза Леона Маршана лучшими пловцами чемпионата мира по водным видам спорта — 2025, который проходил в Сингапуре.

18-летняя Саммер Макинтош завоевала пять медалей, среди которых четыре — золотые. Спортсменка выиграла заплывы на 400 м м вольным стилем, 200 м и 400 м комплексом и 200 м баттерфляем, а также взяла бронзу на 800 м вольным стилем.

23-летний Леон Маршан выиграл три награды. Он победил на дистанциях 200 м и 400 м комплексным плаванием и стал бронзовым призёром комбинированной эстафеты 4х100 м. В полуфинале на 200-метровке комплексом Маршан установил новый мировой рекорд 1.52,69, превзойдя державшийся 14 лет рекорд Райана Лохте на 1,31 секунды.