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ФНС снова заблокировала счета Елены Исинбаевой — источник

ФНС снова заблокировала счета Елены Исинбаевой — источник
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала три счёта двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, 5 августа налоговая ограничила доступ к трём счетам Исинбаевой, привязанным к её ИП. Причиной этому стал долг в 283 тысячи рублей перед ФНС.

В конце июня ФНС уже блокировала счета Исинбаевой, привязанные к её ИП, из-за более крупной задолженности. Тогда долг составлял 818 тысяч рублей.

Напомним, летом 2024 года Елена Исинбаева покинула комиссию атлетов МОК, в которую входила с августа 2016 года.

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