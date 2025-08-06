Ремко Эвенепул вернулся к тренировкам после схода с «Тур де Франс» – 2025 в июле

Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) вернулся к тренировкам после того, как в июле сошёл с «Тур де Франс» – 2025 из-за перелома ребра, сообщает RMC Sport.

О возвращении Эвенепула в велосипедное седло стало известно после того, как он опубликовал результаты своей тренировки в одном из популярных приложений Strava, предназначенном для отслеживания, анализа и обмена данными о спортивной активности.

Напомним, Эвенепул сошёл с дистанции «Тур де Франс» – 2025 во время 14-го этапа веломногодневки. Одной из основных причин схода бельгийца стал перелом ребра, который он получил зимой 2025 года во время чемпионата Бельгии.