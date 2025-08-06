Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ремко Эвенепул вернулся к тренировкам после схода с «Тур де Франс» – 2025 в июле

Ремко Эвенепул вернулся к тренировкам после схода с «Тур де Франс» – 2025 в июле
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) вернулся к тренировкам после того, как в июле сошёл с «Тур де Франс» – 2025 из-за перелома ребра, сообщает RMC Sport.

О возвращении Эвенепула в велосипедное седло стало известно после того, как он опубликовал результаты своей тренировки в одном из популярных приложений Strava, предназначенном для отслеживания, анализа и обмена данными о спортивной активности.

Напомним, Эвенепул сошёл с дистанции «Тур де Франс» – 2025 во время 14-го этапа веломногодневки. Одной из основных причин схода бельгийца стал перелом ребра, который он получил зимой 2025 года во время чемпионата Бельгии.

Материалы по теме
«Хочу тишины». Фантастический Тадей Погачар выиграл «Тур де Франс» в четвёртый раз!
«Хочу тишины». Фантастический Тадей Погачар выиграл «Тур де Франс» в четвёртый раз!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android