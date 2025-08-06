«Такими темпами и на зимние Игры поедем». Губерниев — о возможной встрече Путина и Трампа

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям на фоне слухов о личной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Как я и говорил всегда, международное будущее нашего спорта зависит от реальной политики! Такими темпами мы и на зимнюю Олимпиаду в Италию дружно поедем! С лыжниками и биатлонистами!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Fox News сообщил, что Владимир Путин желает встретиться с Дональдом Трампом. В ответ президент США заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе.