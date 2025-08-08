Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Арктическая гонка Норвегии» — 2025, 2-й этап: во сколько начало, где смотреть трансляцию

«Арктическая гонка Норвегии» — 2025, 2-й этап: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 августа, состоится 2-й этап шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом, «Арктическая гонка Норвегии» — 2025. Старт этапа примет Тенневолл. Он закончится в Сёррейсе. Протяжённость маршрута составит 166,5 км. Начало трансляции назначено на 17:15 мск.

Права на трансляцию веломногодневки «Арктическая гонка Норвегии» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В четверг, 7 августа, прошёл 1-й этап соревнования (182 км, Боркенес → Харстад).

В субботу, 9 августа, состоится 3-й этап велогонки, старт которого примет Хюсёй, а финиш — Молсельв. Протяжённость маршрута составит 182,4 км. Завершающий этап пройдёт в воскресенье, 10 августа (135,3 км, Тромсё → Тромсё).

В 2024 году «Арктическую гонку Норвегии» выиграл датский шоссейный велогонщик Магнус Корт Нильсен.

Материалы по теме
Француженка Полин Ферран‑Прево стала победительницей «Тур де Франс» — 2025

Непобитые рекорды в спорте:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android