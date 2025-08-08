Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арктическая гонка Норвегии» — 2025, 2-й этап: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 августа, состоится 2-й этап шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом, «Арктическая гонка Норвегии» — 2025. Старт этапа примет Тенневолл. Он закончится в Сёррейсе. Протяжённость маршрута составит 166,5 км. Начало трансляции назначено на 17:15 мск.

В четверг, 7 августа, прошёл 1-й этап соревнования (182 км, Боркенес → Харстад).

В субботу, 9 августа, состоится 3-й этап велогонки, старт которого примет Хюсёй, а финиш — Молсельв. Протяжённость маршрута составит 182,4 км. Завершающий этап пройдёт в воскресенье, 10 августа (135,3 км, Тромсё → Тромсё).

В 2024 году «Арктическую гонку Норвегии» выиграл датский шоссейный велогонщик Магнус Корт Нильсен.

