Кнороз рассказала о курьёзной ситуации на тренировке в преддверии ЧР по лёгкой атлетике

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала о курьёзной ситуации в преддверии чемпионата России по лёгкой атлетике — 2025.

«Я пришла на разминку и поняла, что забыла резинку для волос. Начала думать, как же мне выйти из этой ситуации. Благо я шестовичка и у меня всегда есть с собой пластырь. О как, ещё и бантик сделала. Надеюсь, когда буду его снимать, не отдеру себе все волосы с головы», — сказала Кнороз в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, чемпионат России по лёгкой атлетике — 2025 состоится с 7 по 10 августа в Казани. На грядущем летнем турнире будут разыграны 44 комплекта медалей в самых разнообразных видах спорта, за которые будут биться около 700 спортсменов.

Комментарии
