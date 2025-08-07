Легкоатлетка Антонина Кривошапка завершила спортивную карьеру

Бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года в беге на 400 м Антонина Кривошапка завершила спортивную карьеру. Об этом заявил личный тренер бегуньи Владимир Типаев.

«Антонина завершила карьеру, прошлый сезон стал для неё последним. Сейчас она работает инструктором-методистом в школе олимпийского резерва, где сама воспитывалась», — приводит слова Типаева ТАСС.

38-летняя Кривошапка является многократной чемпионкой России. В её активе есть также бронза летнего чемпионата Европы — 2010 и две золотые награды зимнего европейского первенства (2009).

В 2017 году Кривошапку признали нарушившей антидопинговые правила на Олимпиаде-2012 и лишили серебряной медали в эстафете 4x400 м.