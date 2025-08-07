Скидки
Юрий Борзаковский высказался о старте чемпионата России в Казани

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский оценил старт чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Казани с 7 по 10 августа, отметив высокий уровень готовности спортсменов к соревнованиям.

«Чемпионат организован на высочайшем уровне, наши ребята подошли к главному старту на отличном уровне, о чём говорят в том числе результаты незадолго до чемпионата России, и Маша Качанова, и Полина прыгали высоко. Поэтому рекорды страны не за горами, личные рекорды точно будут. Чемпионат России — главный старт сезона, и он должен мотивировать.

Стадион готов на 100%. Спасибо команде Татарстана, ребята приходят, как к себе домой. Есть все возможности показать высокие результаты», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

