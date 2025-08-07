Скидки
Олимпийский чемпион Цинь Хайян высказался об участии россиян на ЧМ-2025 в Сингапуре

Олимпийский чемпион — 2024, восьмикратный чемпион мира китаец Цинь Хайян высказался об участии российских пловцов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретическим уровнем в плаванье и многократно завоёвывала титулы чемпионов мира. Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интереснее», — приводит слова Цинь Хайяна Матч ТВ.

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира — 2025 в нейтральном статусе. За время турнира им удалось завоевать шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

