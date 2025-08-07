Рекордсмен России Константин Крылов проиграл Ткаличу в финале бега на 100 м на ЧР-2025

Рекордсмен России в беге на 100 м Константин Крылов завоевал серебряную медаль на этой дистанции на чемпионате страны в Казани. Он побежал дистанцию за 10,18, уступив победителю Ярославу Ткаличу 0,03. Тройку призёров замкнул Илья Сазонов (10,28).
Ранее Крылов преодолел 100-метровую дистанцию за 10,04. Это достижение покорилось ему в рамках забега на первенстве России среди легкоатлетов до 23 лет.
В финале бега на 100 м среди женщин победительницей стала Юлия Караваева, преодолевшая дистанцию за 11,16 секунды. Второе место заняла Кристина Макаренко (11,25 секунды), бронза у Виктории Максимовой (11,48).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2025.
Мужчины, 100 м:
1. Ярослав Ткалич (Москва) — 10,15.
2. Константин Крылов (Красноярский край) — 10,18.
3. Илья Сазонов (Москва) — 10,28.
Женщины, 100 м:
1. Юлия Караваева (Москва) — 11,16.
2. Кристина Макаренко (Омская область) — 11,25.
3. Виктория Максимова (республика Чувашия) — 11,48.