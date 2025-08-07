Скидки
Председатель ВФЛА Фрадков оценил первые восемь месяцев своей работы на новом посту

Председатель ВФЛА Фрадков оценил первые восемь месяцев своей работы на новом посту
Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков дал оценку первым месяцам своей работы во главе организации. Фрадков возглавил федерацию в ноябре 2024 года.

«Восемь месяцев с моего избрания пролетели с одной стороны быстро, с другой, есть ощущение, что это был длительный период. Я пытаюсь максимально погрузиться, не буду забегать вперёд, много мыслей, множество разных впечатлений. Пока летел в самолёте, думал над тем, что уже сделал. Первые несколько месяцев ушло на понимание процесса, на аудит, пока он не закончен, но уже есть понимание проблематики, на которую делается акцент.

Есть ещё формальная сторона дела, где мы с точки зрения результатов, инфраструктуры, мотивации спортсменов, медицины, и где мы с точки зрения качества тренерского состава. От тренеров младшего состава до тренеров спорта высших достижений», – передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
