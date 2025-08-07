Председатель ВФЛА Фрадков рассказал о стратегии работы организации до 2038 года

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков рассказал о разработанной стратегии развития работы организации, рассчитанной до 2038 года, отметив, что большой упор в ней делается на популяризацию лёгкой атлетики и на работу с юными легкоатлетами.

«Нами впервые была создана долгосрочная стратегия работы до 2038 года. Это наш первый, такого рода, долгосрочный план с пониманием работы, в первую очередь с малышами, которые, по сути, только начинают свой путь в спорте, а мы думаем уже сейчас, что с ними будет через 13 лет. Думаем над тем, что нужно делать сейчас, чтобы через в 2038 году у них был результат.

В этой стратегии указаны 18 отдельных пунктов, блоков, которые покрывают множество тем, есть в том числе и вопросы, связанные с повышением узнаваемости нашего спорта. Речь идёт о серьёзном планировании. Любая такого рода стратегия предлагает опции развития не на год, не на 5 лет, даже не на 10.

Мы представим этот документ на самое широкое обсуждение. Это итог первого этапа работы федерации под моим руководством. Создавали стратегию, разумеется, понимая контекст, в которым мы находимся, в том числе международный, и понимая, что мы хотим в будущем», – передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.