Светлана Аплачкина с большим отрывом выиграла бег на 5000 м на чемпионате России — 2025

Аудио-версия:
Комментарии

Бегунья Светлана Аплачкина, представляющая Воронежскую область, стала победительницей в беге на 5000 м в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Она преодолела дистанцию за 15.12,87.

Серебряную медаль завоевала Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга, проигравшая лидеру 45 секунд. Тройку призёров замкнула представительница Москвы Дарья Шабунина.

32-летняя Аплачкина — многократная чемпионка России, победительница молодёжного чемпионата Европы по кроссу в командном зачёте, призёр ряда крупных всероссийских стартов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2025

Женщины, 5000 м:
1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 15.12,87
2. Любовь Дубровская (Санкт-Петербург) — отставание 44,54
3. Дарья Шабунина (Москва) +1.10,90

