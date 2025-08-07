Фрадков: не хотел бы раскрывать детали, но мы в контакте с World Athletics

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков рассказал, как происходит взаимодействие организации с Международной федерацией лёгкой атлетики (World Athletics).

«Мы находимся сейчас в той ситуации, в которой находимся, но рассматриваем её как нашу рамку, внутри которой мы работаем двумя путями. Ведём открытый, нормальный диалог с Международной федерацией лёгкой атлетики, мы в работе, в контакте с World Athletics, слышим друг друга. Нам важно оставаться на связи, в том числе идёт постоянная работа с особой мониторинговой группой.

Если вкратце, то процесс идёт, детали я не хотел бы сейчас раскрывать, но работа идёт, процесс ведётся. Мы настроены прагматично, однако понимаем, какие результаты нам нужны, всё идёт маленькими шагами, но мы работаем над тем, чтобы вернуться на высокий международный уровень», — передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.