Фрадков: у нас есть своя международная повестка, к нам приезжают иностранные атлеты

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков рассказал о международных турнирах, которые проводятся в России, отметив, что на них приезжают многие спортсмены из других стран мира.

«У нас есть своя международная повестка, к нам приезжают иностранные атлеты, только в этом году у нас было восемь мероприятий, в которых приняли участие спортсмены из 20 стран мира, например, «Мемориал Знаменских», «Русская зима», «Забег на Никольской».

Я ещё не говорю про повестку юниоров — у нас в Челябинске был большой международный турнир для малышей: 450 детей 10-12 лет приняли участие. Наши ребята выезжали в Африку, были на Кубке сильнейших в Бресте», — передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.