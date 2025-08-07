Борзаковский: мы готовы видеть в России весь мир, работаем над всеми вариантами

Олимпийский чемпион в беге на 800 м, член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский высказался о перспективах проведения в стране международных стартов.

«Международная повестка в большинстве случаев у нас проходит внутри страны, мы приглашаем к нам международных атлетов, которые создают конкурентную среду, наши спортсмены выезжают в другие страны в меру возможности.

В Беларуси был хороший матч, Алексей Данилов побил рекорд страны, который стоял много лет, так что международная повестка присутствует, пусть не в том объёме, как мы бы хотели, но мы в любом случае продолжаем работу над возвращением спортсменов на крупные международные старты. Мы работаем над всеми вариантами и готовы видеть в России весь мир, рады и мы, и спортсмены, и зрители», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.