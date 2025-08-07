Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Борзаковский: мы готовы видеть в России весь мир, работаем над всеми вариантами

Борзаковский: мы готовы видеть в России весь мир, работаем над всеми вариантами
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в беге на 800 м, член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский высказался о перспективах проведения в стране международных стартов.

«Международная повестка в большинстве случаев у нас проходит внутри страны, мы приглашаем к нам международных атлетов, которые создают конкурентную среду, наши спортсмены выезжают в другие страны в меру возможности.

В Беларуси был хороший матч, Алексей Данилов побил рекорд страны, который стоял много лет, так что международная повестка присутствует, пусть не в том объёме, как мы бы хотели, но мы в любом случае продолжаем работу над возвращением спортсменов на крупные международные старты. Мы работаем над всеми вариантами и готовы видеть в России весь мир, рады и мы, и спортсмены, и зрители», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Юрий Борзаковский высказался о старте чемпионата России в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android