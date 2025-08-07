Кочанова: смотрела чемпионат мира как зритель, я здесь, и меня это не касается

Прыгунья в высоту Мария Кочанова прокомментировала старт чемпионат России — 2025 по лёгкой атлетике в Казани и высказалась о международных соревнованиях без участия отечественных спортсменов.

«Ожидаются сильные соревнования, хорошие результаты. Видно, что средний уровень в стране вырос, многие виды подтянулись. Это заметно и это результат комплексной работы.

Заочная конкуренция с иностранцами? Я научилась абстрагироваться за прошлый год, и эта конкуренция меня не касается. Не мотивирует, не расстраивает, просто двигаешься по той линии, по которой двигаешься сам. Если не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к ней. Я смотрю на международные соревнования как зритель, смотрела чемпионат мира — ура, круто, рада, что кто-то победил. Но я здесь и меня это не касается.

По началу было сложно, всё равно ассоциируешь себя с этим всем, тем более что я только вышла из молодёжного возраста, а когда молодой, то хочется чтобы всё было у твоих ног. Не понимаешь до конца возможность, вернее, невозможность изменить ситуацию.

К смирению я пришла благодаря своему тренеру, она для меня, как вторая мама, мой самый близкий человек. У неё тоже было непростое время, они редко выезжали за границу, были свои сложности. Я работаю с психологом, мне это играет на руку и помогает выстраивать спокойствие», — передаёт слова Качановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.