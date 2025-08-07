Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в ЧР

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в чемпионате России, который проходит в Казани, отметив, что многие из них демонстрируют в своих дисциплинах одни из лучших результатов сезона в мире.

«У Полины Кнороз сейчас первый результат сезона в мире — если не первый, то как минимум второй. В общем, это мировой топ. Качанова — топ сезона мира. Наша молодая девушка, Анастасия Кобылянских, показала первый результат сезона мира в тройном прыжке.

Много сильных результатов, девушки установили недавно отличные результаты в ходьбе, но мы не останавливаемся, ждём, когда спортсмены войдут в конкурентную среду, будут совсем другие результаты. Когда зритель присутствует — это помогает.

Наши ребята и так показывают результаты высокого уровня, а представьте себе, что будет на международной арене, когда начнётся настоящая серьёзная конкуренция, а вместе с ней и мотивация», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.