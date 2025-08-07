Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в ЧР

Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский высказался об уровне российских легкоатлетов, принимающих участие в чемпионате России, который проходит в Казани, отметив, что многие из них демонстрируют в своих дисциплинах одни из лучших результатов сезона в мире.

«У Полины Кнороз сейчас первый результат сезона в мире — если не первый, то как минимум второй. В общем, это мировой топ. Качанова — топ сезона мира. Наша молодая девушка, Анастасия Кобылянских, показала первый результат сезона мира в тройном прыжке.

Много сильных результатов, девушки установили недавно отличные результаты в ходьбе, но мы не останавливаемся, ждём, когда спортсмены войдут в конкурентную среду, будут совсем другие результаты. Когда зритель присутствует — это помогает.

Наши ребята и так показывают результаты высокого уровня, а представьте себе, что будет на международной арене, когда начнётся настоящая серьёзная конкуренция, а вместе с ней и мотивация», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android