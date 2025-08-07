Скидки
Фрадков высказался о начале работы Кристи Ковентри на посту президента МОК

Председатель ВФЛА Пётр Фрадков высказался о начале работы Кристи Ковентри на посту президента МОК и о поражении Себастьяна Коу.

«Для нас ничего не меняется. Наша задача просто работать. Каждый день, без политизирования ситуации. Политизация вопроса — это самое худшее, нам это не нужно. Не требуется.

Нужно просто работать, отрабатывать ежедневные контакты, тщательно изучать момент, отвечать на вопросы, предлагать своё видение, быть в диалоге. Нам этого более чем достаточно», — сказал Фрадков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Предыдущим президентом МОК был Томас Бах, занимавший этот пост с 2013 по 2025 год.

Глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, как будет допускать россиян до Олимпиады-2026
