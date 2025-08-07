Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полина Кнороз рассказала о готовности к чемпионату России

Полина Кнороз рассказала о готовности к чемпионату России
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, в какой форме подходит к чемпионату России — 2025, который проходит в Казани с 7 по 10 августа.

«Я готова к этому чемпионату России, во вторник контрольная тренировка у меня прошла на высоте. Я никогда так не прыгала на занятиях, и это добавило уверенности в себе.

Не хочу зарекаться, если хочешь посмешить бога — расскажи ему о своих планах. Потихоньку идём к нашей цели, чемпионат страны для меня — важнейший старт», — передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Финал соревнований по прыжкам с шестом у женщин запланирован на 10 августа.

Материалы по теме
Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android