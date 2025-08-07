Полина Кнороз рассказала о готовности к чемпионату России

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, в какой форме подходит к чемпионату России — 2025, который проходит в Казани с 7 по 10 августа.

«Я готова к этому чемпионату России, во вторник контрольная тренировка у меня прошла на высоте. Я никогда так не прыгала на занятиях, и это добавило уверенности в себе.

Не хочу зарекаться, если хочешь посмешить бога — расскажи ему о своих планах. Потихоньку идём к нашей цели, чемпионат страны для меня — важнейший старт», — передаёт слова Кнороз корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Финал соревнований по прыжкам с шестом у женщин запланирован на 10 августа.