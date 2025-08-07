Скидки
Юлия Караваева: настраивалась на быстрые секунды, но не задался старт

Юлия Караваева: настраивалась на быстрые секунды, но не задался старт
Комментарии

Российская легкоатлетка Юлия Караваева оценила своё выступление в финале забега на 100 м на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Караваева завоевала золотую медаль чемпионата, выиграв забег со временем 11,16 секунды.

«Рада защитить титул, но временем я недовольна. Сложно сказать, что не получилось, но сегодня состояние было очень вялое. Успела понервничать после разминки. У меня была такая ситуация, слабость, ощущение, будто начинаю заболевать. После полуфинала добавилось уверенности в себе, в своих силах. Настраивалась на хороший забег, быстрые секунды, но не задался старт, всё время была в роли догоняющей, тяжело с этим справиться. Но в целом получилось неплохо.

Сложно сказать, о чём думала, изначально настраивалась на результат, хотя бы по нормативу пробежать, но на таком старте приятно и важнее всего — защитить титул. Побегу 200 м или нет — не знаю, посмотрю, в каком буду состоянии, как буду себя чувствовать. Но я хочу побежать», — передаёт слова Караваевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

