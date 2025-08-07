Председатель ВФЛА Фрадков признался в любви к лёгкой атлетике

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков признался в любви к лёгкой атлетике, отметив, что чем больше работает в должности, тем больше испытывает это чувство к виду спорта.

«Лёгкая атлетика — это уже любовь. Абсолютная любовь, и чем дальше, тем больше. Как можно не любить королеву?» — передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

С 7 по 10 августа в Казани проходит чемпионат России по лёгкой атлетике — 2025. В соревнованиях принимают участие лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко, шестовичка Полина Кнороз, которая находится в топ-3 мирового рейтинга, спринтер Константин Крылов, а также Фёдор Иванов, Владимир Никитин, Светлана Аплачкина, Полина Ткалич и многие другие российские легкоатлеты.