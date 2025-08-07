Скидки
Владимир Никитин стал чемпионом России по лёгкой атлетике в беге на 5000 м

Легкоатлет Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 м в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Он преодолел дистанцию за 13.36,33.

Серебряную медаль завоевал Егор Лимонов из Санкт-Петербурга, проигравший лидеру 6 секунд. Тройку лидеров замкнул представитель Беларуси Илья Корнаухов, а бронзовую награду получил Даниил Прокушев, финишировавший четвёртым.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2025

Мужчины, 5000 м:
1. Владимир Никитин (Московская область — Пермский край) — 13.36,33
2. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) — отставание 5,44
3. Илья Корнаухов (Беларусь) +6,67
4. Даниил Прокушев (Свердловская область) +11,40

