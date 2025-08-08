11 августа Александр Панжинский проведёт открытую тренировку в Беговом центре в «Лужниках»

11 августа в 19:30 в Беговом центре в «Лужниках» пройдёт бесплатная тренировка с серебряным призёром Олимпийских игр и многократным призёром чемпионатов мира по лыжным гонкам Александром Панжинским.

Тренировка начнётся с разминки на стадионе, после чего участники сделают комплекс специальных беговых и силовых упражнений, направленных на мышцы пресса и спины. В завершение тренировки участники сделают заминку, которая поможет восстановиться после интенсивной нагрузки. Мероприятие рассчитано на спортсменов разного уровня подготовки. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества, впервые запущенный в 2023 году. Центр работает ежедневно и открыт для всех желающих. В инфраструктуру входят беговые дорожки на стадионе, тренироваться на которых одновременно могут до 200 человек, зона ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Заниматься и посещать тренировки в Беговом центре можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

Беговой центр. Москва, улица Лужники, 24с4В, стадион Южного спортивного центра

(вход – через павильон катка Южный полюс)

График работы:

в будние дни — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00;

в выходные — с 7:00 до 13:00.