17-летняя российская пловчиха Дьякова объяснила, почему не хочет уезжать учиться в США

17-летняя российская пловчиха Софья Дьякова заявила, что не планирует уезжать на учёбу в США. Она отказалась от данной возможности из-за нежелания смены тренера.

– Не было ли мысли попробовать поступить в американский вуз? Это возможность и для качественной учёбы, и для тренировочного процесса. Такой путь выбирают многие пловцы.

– Нет. По крайней мере, не сейчас. Поехать в Америку учиться – значит сменить тренера. А я со своим тренером с самого начала, мы 10 лет работаем вместе, с первых гребков в бассейне до взрослого чемпионата мира мы с ней дошли и до сих пор отлично ладим, хорошо работаем.

Не вижу смысла менять её на кого-либо вообще. Не вижу на данный момент никого из тренеров лучше неё, она знает меня как никто, она мне как вторая мама. Так что продолжаем работать с ней, переезжать не собираюсь, — сказала Дьякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.