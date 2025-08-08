Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

17-летняя российская пловчиха Дьякова объяснила, почему не хочет уезжать учиться в США

17-летняя российская пловчиха Дьякова объяснила, почему не хочет уезжать учиться в США
Аудио-версия:
Комментарии

17-летняя российская пловчиха Софья Дьякова заявила, что не планирует уезжать на учёбу в США. Она отказалась от данной возможности из-за нежелания смены тренера.

– Не было ли мысли попробовать поступить в американский вуз? Это возможность и для качественной учёбы, и для тренировочного процесса. Такой путь выбирают многие пловцы.
– Нет. По крайней мере, не сейчас. Поехать в Америку учиться – значит сменить тренера. А я со своим тренером с самого начала, мы 10 лет работаем вместе, с первых гребков в бассейне до взрослого чемпионата мира мы с ней дошли и до сих пор отлично ладим, хорошо работаем.

Не вижу смысла менять её на кого-либо вообще. Не вижу на данный момент никого из тренеров лучше неё, она знает меня как никто, она мне как вторая мама. Так что продолжаем работать с ней, переезжать не собираюсь, — сказала Дьякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Кэти Ледеки — больше не кумир, а цель». 17-летняя российская пловчиха — о ЧМ-2025
Эксклюзив
«Кэти Ледеки — больше не кумир, а цель». 17-летняя российская пловчиха — о ЧМ-2025
Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android