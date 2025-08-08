«Думаю, её доведут до золота Олимпиады». Российская пловчиха — о 12-летней китаянке

17-летняя российская пловчиха Софья Дьякова поделилась мнением о 12-летней представительнице Китая Юй Цзыди, которая завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025.

«Юй Цзыди – одна на 10 миллионов, таких больше нет, и, думаю, ещё не скоро кто-то такой появится. Она единственная и неповторимая. Наблюдаю, разумеется. Как и весь мир, наверное, за ней наблюдает.

Интересно, что с ней будет дальше. В Китае хорошие специалисты, сильные тренеры, думаю, они смогут довести девочку до золота Олимпиады. Но всё зависит и от физиологии, ей всего 12 лет, ещё расти и расти, посмотрим, к чему приведут эти изменения в организме. А пока просто наблюдаем», — сказала Дьякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.