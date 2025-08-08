Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

17-летняя Софья Дьякова: раньше смотрела на Макинтош и Ледеки по ТВ, а теперь плыву с ними

17-летняя Софья Дьякова: раньше смотрела на Макинтош и Ледеки по ТВ, а теперь плыву с ними
Комментарии

17-летняя россиянка Софья Дьякова поделилась эмоциями от выступления с известными пловчихами Саммер Макинтош и Кэти Ледеки.

«Приятно осознавать, что все эти годы я смотрела на лучших, на Саммер Макинтош и Кэти Ледеки по телевизору, а сейчас плыву с ними в одном заплыве. Да, это не финал, но всё впереди! Хочется уже, знаете, быть не какой-то фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию», — сказала Дьякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что этим летом Дьякова выступала на юниорском первенстве Европы, затем отправилась с основной командой на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур, а в конце августа спортсменка планирует выступить на юниорском первенстве мира.

Материалы по теме
«Кэти Ледеки — больше не кумир, а цель». 17-летняя российская пловчиха — о ЧМ-2025
Эксклюзив
«Кэти Ледеки — больше не кумир, а цель». 17-летняя российская пловчиха — о ЧМ-2025
Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android