17-летняя Софья Дьякова: раньше смотрела на Макинтош и Ледеки по ТВ, а теперь плыву с ними

17-летняя россиянка Софья Дьякова поделилась эмоциями от выступления с известными пловчихами Саммер Макинтош и Кэти Ледеки.

«Приятно осознавать, что все эти годы я смотрела на лучших, на Саммер Макинтош и Кэти Ледеки по телевизору, а сейчас плыву с ними в одном заплыве. Да, это не финал, но всё впереди! Хочется уже, знаете, быть не какой-то фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию», — сказала Дьякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что этим летом Дьякова выступала на юниорском первенстве Европы, затем отправилась с основной командой на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур, а в конце августа спортсменка планирует выступить на юниорском первенстве мира.