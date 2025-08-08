Умер бывший регбист сборной России Алексей Сергеев

Бывший регбист сборной России и клуба «ВВА-Подмосковье» Алексей Сергеев скончался в возрасте 53 лет.

«7 августа 2025 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался Сергеев Алексей Владимирович — легендарный игрок и тренер, вся жизнь которого была неразрывно связана с «ВВА-Подмосковье». Алексея Владимировича запомнят как человека железного характера, настоящего бойца и мудрого наставника, чья преданность регби и родной команде стала примером для многих», — написано в сообщении пресс-службы «ВВА-Подмосковье».

Точные причины смерти Сергеева не уточняются. Прощание с бывшим спортсменом состоится 9 августа в храме Святой Троицы в Лосино-Петровском.

Сергеев выступал за «ВВА-Подмосковье» с 1989 по 2005 год, а с 1992-го по 2003-й защищал цвета сборной России по регби и регби-7.