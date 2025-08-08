Скидки
Легкоатлет Крылов — о Мирре Андреевой: мы знакомы, но так лично не общались

Рекордсмен России в беге на 100 м Константин Крылов рассказал, что наслышан о результатах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра тренирoвалась в нашем легкоатлетическом манеже, она занимается у тренера, с которым я знаком. Моя сестра жила в одном доме с ней, то есть получается, в принципе, как будто бы мы знакомы, но так лично не общались. Я не слежу за её карьерой, но слышу о её победах. Пока у неё лучше получается представлять Красноярский край на международной арене, безусловно. По всему миру она прославляет его», — приводит слова Крылова ТАСС.

Ранее Константин Крылов завоевал серебряную медаль на этой дистанции на чемпионате страны в Казани. Он пробежал это расстояние за 10,18, уступив победителю Ярославу Ткаличу 0,03 секунды.

