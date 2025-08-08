Кирилл Чернухин вышел в форме сборной Великобритании на 100-метровку на ЧР-2025

Российский легкоатлет Кирилл Чернухин, представляющий Санкт-Петербург, вышел в форме сборной Великобритании на старт забега на 100 м в рамках чемпионата страны в Казани.

Фото: Из личного архива Чернухина

Медали в этой дисциплине разыгрывались в четверг, 7 августа. Чернухин дошёл до полуфинальных забегов и с результатом 10,66 занял итоговое 13-е место.

Напомним, золотую медаль в беге на 100 м среди мужчин завоевал Ярослав Ткалич из Москвы, показавший результат 10,15. Он на 0,03 опередил занявшего второе место рекордсмена России Константина Крылова (Красноярский край). Тройку призёров замкнул ещё один представитель столичного региона Илья Сазонов (10,28).