Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кирилл Чернухин вышел в форме сборной Великобритании на 100-метровку на ЧР-2025

Кирилл Чернухин вышел в форме сборной Великобритании на 100-метровку на ЧР-2025
Комментарии

Российский легкоатлет Кирилл Чернухин, представляющий Санкт-Петербург, вышел в форме сборной Великобритании на старт забега на 100 м в рамках чемпионата страны в Казани.

Фото: Из личного архива Чернухина

Медали в этой дисциплине разыгрывались в четверг, 7 августа. Чернухин дошёл до полуфинальных забегов и с результатом 10,66 занял итоговое 13-е место.

Напомним, золотую медаль в беге на 100 м среди мужчин завоевал Ярослав Ткалич из Москвы, показавший результат 10,15. Он на 0,03 опередил занявшего второе место рекордсмена России Константина Крылова (Красноярский край). Тройку призёров замкнул ещё один представитель столичного региона Илья Сазонов (10,28).

Материалы по теме
Рекордсмен России Константин Крылов проиграл Ткаличу в финале бега на 100 м на ЧР-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android