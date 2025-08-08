Джадд Трамп и другие ведущие снукеристы создали Ассоциацию профессиональных игроков

Портал BBC сообщил о создании Ассоциации профессиональных игроков в снукер (PSPA). Председателем организации станет шотландский снукерист четвёртый номер мирового рейтинга Джон Хиггинс.

PSPA будет представлять коммерческие интересы игроков в сотрудничестве с руководящими органами этого вида спорта: Всемирной ассоциацией профессионального бильярда и снукера (WPBSA), Мировым снукерным туром (WST) и Советом игроков (WPBSA). В Ассоциацию войдут первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп, а также бывшие чемпионы мира Кайрен Уилсон, Марк Селби, Стюарт Бинэм, а также Шон Мёрфи.

По словам Хиггинса в PSPA также должен вступить семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан.