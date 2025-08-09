Колобков — о пловцах на ЧМ: наши герои — воспитанники программы Сальникова и Авдиенко

Экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление российских пловцов на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Долго подбирал слова для наших пловцов — в Сингапуре было действительно сильное выступление. Поздравляю руководство Федерации плавания и всех спортсменов!

Мы шесть лет не выступали на чемпионатах мира, и сейчас ребята, которые подавали большие надежды, смогли реализовать свой потенциал, по полной воспользовались этим шансом. Сегодняшние герои — воспитанники программы, много лет назад внедрённой Владимиром Сальниковым и Дмитрием Авдиенко. Несмотря на критику и сомнения, именно она подготовила тех, кто сейчас приносит медали.

От всей души желаю ребятам показать такой же результат на Олимпийских играх», — написал Колобков в телеграм-канале.

Напомним, российские пловцы завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали на ЧМ-2025 в Сингапуре. Во всех трёх победных дисциплинах были зафиксированы рекорды чемпионатов мира (комбинированные мужская и микст-эстафеты и золото Климента Колесникова на 50 м на спине).