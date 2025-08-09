«Отрадно, что традиции приумножаются». Путин поздравил россиян с Днём физкультурника

Президент России Владимир Путин выпустил поздравление для россиян с Днём физкультурника. Праздник с 1980 года отмечается во вторую субботу августа.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Этот праздник уже давно стал общенародным и широко отмечается по всей стране. Он объединяет и профессиональных спортсменов, и многочисленных приверженцев физической активности и здорового образа жизни — людей разных поколений и рода занятий.

Высокая значимость физической культуры и спорта определена в нашем обществе как одна из неотъемлемых духовно-нравственных ценностей. С глубокой древности на Руси проходили массовые состязательные игры, ледовые баталии и соревнования единоборцев, где участники мерились силой и удалью, ловкостью и стойкостью. Отрадно, что эти замечательные традиции продолжаются и приумножаются. Наши атлеты, отстаивая честь страны на международной арене, своими выдающимися достижениями подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав мира.

Важно и дальше уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры, проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения. И конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего. Ещё раз с праздником! Владимир Путин», — говорится в поздравительной телеграмме от президента.

День физкультурника — это профессиональный праздник спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры и всех, кто увлечен спортом и здоровым образом жизни.

