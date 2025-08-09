Скидки
Российская гимнастка Мария Рослякова первой в мире исполнила программу на Северном полюсе

Российская гимнастка Мария Рослякова первой в мире исполнила программу на Северном полюсе
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Мария Рослякова стала первой спортсменкой в истории художественной гимнастики, исполнившей программу на Северном полюсе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео программы Марии Росляковой на Северном полюсе.

Этот проект был реализован 7 июля. Рослякова в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов — 90 градусов северной широты. Температура воздуха во время выступления была близка к нулю. Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина.

С 5 августа её выступление официально зарегистрировано в Реестре рекордов России, а также в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence).

