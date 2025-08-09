Скидки
На чемпионате России по лёгкой атлетике состоялся забег роботов на 100 метров

В Казани в рамках чемпионата России по лёгкой атлетике состоялся забег роботов на 100 метров. На дистанцию вышли два робота-бегуна, один из которых был в белой манишке, другой — в чёрной.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами необычного старта, в котором победу одержал белый робот.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в мужском финале на 100-метровке среди людей первым финишировал Ярослав Ткалич (10,15), опередивший рекордсмена России на этой дистанции Константина Крылова на 0,03 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Сазонов (10,28). В финале бега на 100 м среди женщин победительницей стала Юлия Караваева, преодолевшая дистанцию за 11,16 секунды.

