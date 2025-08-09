Скидки
Губерниев показал совместное фото с Овечкиным на Ovi Cup

Губерниев показал совместное фото с Овечкиным на Ovi Cup
Комментарии

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился совместной фотографией с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, сделанной на Ovi Cup.

«Лучший ведущий работает с Великим хоккеистом!!! Открываем Кубок Овечкина!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Фото: из личного архива Губерниева

Ранее стало известно, что Овечкин выставит клюшку, которой забил рекордный гол в НХЛ, на финале Ovi Cup. Финал Кубка Александра Овечкина состоится в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи». В апреле этого года российский форвард стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

