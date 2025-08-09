«Слава» обыграла «ВВА-Подмосковье» в матче чемпионата России по регби

Сегодня, 9 августа, регбийный клуб «Слава» (Москва) одержал победу в матче чемпионата России по регби. Московская команда уверенно обыграла «ВВА-Подмосковье» из Монина. Встреча завершилась со счётом 27:17 (14:7, 13:10).

«Слава» (Москва) — «ВВА-Подмосковье (Монино) — 27:17 (14:7, 13:10).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска одолели казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», во встрече за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).