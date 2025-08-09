Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 м с барьерами

Легкоатлет Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по лёгкой атлетике, который проходит в Казани. Он показал результат 47,94. Второе место занял Владимир Лысенко с результатом 48,64, третье — Данил Ефимов (49,42).

Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву. На чемпионате мира 2015 года в Пекине он показал результат 48,05.

Иванову 23 года, он стал четырёхкратным чемпионом России в беге на 400 метров с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей. Чемпионат России по лёгкой атлетике завершится 10 августа.