Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 м с барьерами

Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 м с барьерами
Комментарии

Легкоатлет Фёдор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по лёгкой атлетике, который проходит в Казани. Он показал результат 47,94. Второе место занял Владимир Лысенко с результатом 48,64, третье — Данил Ефимов (49,42).

Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву. На чемпионате мира 2015 года в Пекине он показал результат 48,05.

Иванову 23 года, он стал четырёхкратным чемпионом России в беге на 400 метров с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей. Чемпионат России по лёгкой атлетике завершится 10 августа.

Материалы по теме
«Отрадно, что традиции приумножаются». Путин поздравил россиян с Днём физкультурника
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android