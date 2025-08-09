«Путь к развитию лёгкой атлетики». Кудрявцев — о рекорде Иванова на 400 м с барьерами

Серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев высказался о рекорде Фёдора Иванова. Он побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по лёгкой атлетике, который проходит в Казани.

«Я очень этому рад, так как побитие рекордов – это путь к развитию лёгкой атлетики. Жаль только, что это было сделано не на международной арене. Я поздравляю Федю и его тренера, желаю не останавливаться на достигнутом, а бить рекорды дальше. А у меня ещё остался рекорд на эстафете 4х400 м и звание первого и пока единственного медалиста из России на чемпионате мира. Этого уже никому не отнять», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Иванов показал результат 47,94. Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву. На чемпионате мира 2015 года в Пекине (48,05).