Легкоатлетка Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России

Легкоатлетка Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России
Чемпионка России по лёгкой атлетике Мария Ермакова потеряла сознание после забега на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Казани. Весь последний круг спортсменка передвигалась с трудом. Ермакова упала перед финишными клетками, после с трудом поднялась, перешла финишную черту и вновь упала. Медицинские работники увезли спортсменку с арены на коляске.

Фото: Скриншот из трансляции

Дистанцию 10 000 м Мария преодолела за 32.24,44. Второе место заняла Альбина Гадельшина с результатом 33.10,15. Тройку сильнейших замкнула Любовь Дубровская (33.27,44).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег 10 000 м. Женщины:

  1. Мария Ермакова — 32.24,44.
  2. Альбина Гадельшина — 33.10,15.
  3. Любовь Дубровская — 33.27,44.
  4. Людмила Лебедева — 33.33,35.
