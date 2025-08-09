Легкоатлетка Мария Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России

Чемпионка России по лёгкой атлетике Мария Ермакова потеряла сознание после забега на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Казани. Весь последний круг спортсменка передвигалась с трудом. Ермакова упала перед финишными клетками, после с трудом поднялась, перешла финишную черту и вновь упала. Медицинские работники увезли спортсменку с арены на коляске.

Фото: Скриншот из трансляции

Дистанцию 10 000 м Мария преодолела за 32.24,44. Второе место заняла Альбина Гадельшина с результатом 33.10,15. Тройку сильнейших замкнула Любовь Дубровская (33.27,44).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег 10 000 м. Женщины: