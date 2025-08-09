Скидки
Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м

Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м
Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России в беге на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Казани. Дистанцию он преодолел за 27.48,30. Предыдущий рекорд России в беге на 10 000 метров среди мужчин — 27.53,12 установлен Сергеем Ивановым 17 июля 2008 года.

На чемпионате России — 2025 вторым стал Евгений Рыбаков с результатом 28.28,01. Тройку сильнейших замкнул Анатолий Рыбаков (28.29,31).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег на 10 000 м. Мужчины:

  1. Владимир Никитин — 27.48,30.
  2. Евгений Рыбаков — 28.28,01.
  3. Анатолий Рыбаков — 28.29,31.
  4. Сергей Шаров — 28.54,25.
  5. Андрей Лейман — 29.01,63. 
