Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м

Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России в беге на дистанции 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Казани. Дистанцию он преодолел за 27.48,30. Предыдущий рекорд России в беге на 10 000 метров среди мужчин — 27.53,12 установлен Сергеем Ивановым 17 июля 2008 года.

На чемпионате России — 2025 вторым стал Евгений Рыбаков с результатом 28.28,01. Тройку сильнейших замкнул Анатолий Рыбаков (28.29,31).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Бег на 10 000 м. Мужчины: