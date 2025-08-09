Бегуну Фёдору Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны

Легкоатлету Фёдору Иванову стало плохо после финиша на чемпионате России. Иванов на дистанции 400 м с барьерами установил новый рекорд России. Спортсмен жаловался на головную боль, а после его увезли со стадиона на коляске.

Иванов показал результат 47,94 и стал чемпионом страны. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье — Данил Ефимов (49,42).

Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву. На чемпионате мира 2015 года в Пекине он показал результат 48,05.

Иванову 23 года, он стал четырёхкратным чемпионом России в беге на 400 м с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тысяч рублей. Чемпионат России по лёгкой атлетике завершится 10 августа.