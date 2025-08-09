Скидки
Бегуну Фёдору Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны

Бегуну Фёдору Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны
Легкоатлету Фёдору Иванову стало плохо после финиша на чемпионате России. Иванов на дистанции 400 м с барьерами установил новый рекорд России. Спортсмен жаловался на головную боль, а после его увезли со стадиона на коляске.

Иванов показал результат 47,94 и стал чемпионом страны. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье — Данил Ефимов (49,42).

Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву. На чемпионате мира 2015 года в Пекине он показал результат 48,05.

Иванову 23 года, он стал четырёхкратным чемпионом России в беге на 400 м с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тысяч рублей. Чемпионат России по лёгкой атлетике завершится 10 августа.

