Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фёдор Иванов: после финиша не мог открыть глаза, встать не мог, было страшно

Фёдор Иванов: после финиша не мог открыть глаза, встать не мог, было страшно
Аудио-версия:
Комментарии

Российский легкоатлет Фёдор Иванов рассказал о своём самочувствии после того, как установил новый рекорд России на дистанции 400 м с барьерами на первенстве страны в Казани. После финиша Иванова увезли со стадиона на коляске.

«Я всё отдал, просто всё. Если не сегодня, то рекорда в этом году уже бы не случилось. На финише стало плохо по базе, я когда отдаю всего себя, все эмоции, всю свою физическую форму, такое случается. В начале сезона на командном ЧР я сказал, что именно в Казани будет новый рекорд. Полсезона катал вату, чтобы показать это здесь. Нереально счастлив.

Не то чтобы потерял сознание, но был в полубреду, когда глаза едва видят. Уже в третий раз такое случается, в первый раз, когда пробежал по олимпийскому нормативу, потом в Брянске, когда выбежал из 49, и вот сейчас. Адаптируюсь потихоньку.

Сегодня запереживал, мне впервые стало настолько плохо, глаза открыть не мог, еле-еле что-то говорил, давление 180 на 120 – опасненько. Встать не мог, было страшно», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Драма на чемпионате России! Легкоатлет Фёдор Иванов снёс рекорд страны и потерял сознание
Драма на чемпионате России! Легкоатлет Фёдор Иванов снёс рекорд страны и потерял сознание
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android