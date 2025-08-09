Фёдор Иванов: после финиша не мог открыть глаза, встать не мог, было страшно

Российский легкоатлет Фёдор Иванов рассказал о своём самочувствии после того, как установил новый рекорд России на дистанции 400 м с барьерами на первенстве страны в Казани. После финиша Иванова увезли со стадиона на коляске.

«Я всё отдал, просто всё. Если не сегодня, то рекорда в этом году уже бы не случилось. На финише стало плохо по базе, я когда отдаю всего себя, все эмоции, всю свою физическую форму, такое случается. В начале сезона на командном ЧР я сказал, что именно в Казани будет новый рекорд. Полсезона катал вату, чтобы показать это здесь. Нереально счастлив.

Не то чтобы потерял сознание, но был в полубреду, когда глаза едва видят. Уже в третий раз такое случается, в первый раз, когда пробежал по олимпийскому нормативу, потом в Брянске, когда выбежал из 49, и вот сейчас. Адаптируюсь потихоньку.

Сегодня запереживал, мне впервые стало настолько плохо, глаза открыть не мог, еле-еле что-то говорил, давление 180 на 120 – опасненько. Встать не мог, было страшно», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.