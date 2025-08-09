Иванов: выкосил бы всю Бриллиантовую лигу, денег бы столько заработал, больно и обидно

Российский легкоатлет Фёдор Иванов сравнил свой результат, показанный на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате России, с результатами бегунов на этапах Бриллиантовой лиги, отметив, что мог бы составить конкуренцию другим легкоатлетам.

«Скоро будет чемпионат мира, но не думаю, что нас допустят. С этим результатом я могу бороться в финале. За призы – навряд ли, но за четвёрку – вполне. К тому же там будут другие конкуренты, я однозначно ещё бы скинул время. Но из-за того, что пик был здесь, уже нет смысла где-то ещё бежать пока.

Я смотрел результаты, ещё в начале сезона я бы выкосил всю Бриллиантовую лигу, денег бы столько заработал… Больно и обидно, мои года уходят, хоть мне и 23. Но я верю, что World Athletics нас когда-нибудь всё-таки допустит и я покажу тот уровень, на который в действительности готов. Сейчас был готов на этот. Уходит Коу? Не знаю, хорошо или плохо. Если нас допустят – классно. Не допустят – ничего не скажу», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.