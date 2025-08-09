Иванов: доказал, что и на «чистом бегу» можно бежать из 48. У меня тренер не верила

Легкоатлет Фёдор Иванов высказался о своём рекорде России, который он установил на чемпионате страны на дистанции 400 м с барьерами. Иванов показал результат 47,94.

«Теперь вы видите, что для бега из 48 секунд что нужно отдать… Отдать нужно здоровье. Как мировые звёзды постоянно бегут из 47 секунд? Давайте будем честны, там хорошая подготовка во всех планах, не буду говорить в каких. Меня многие поймут, что они там делают. Конечно же, массажисты, крепкий сон, салатики… Шутки-шутками, но вы всё сами понимаете.

Мы увидим рекорды, даже без таблеток. Я доказал, что и на «чистом бегу» из 48 можно бежать. У меня тренер не верил, что можно бежать на международном уровне без всяких хитростей, на чистую. Она не верила, что такое бывает. Мой предел – 46,50. На данный момент. Из 47 должен выбежать», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.